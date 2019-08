ONE PIECE: una new entry fa il suo ingresso nell'anime

Rufy e Zoro si stanno addentrando nelle terre di Wanokuni in questi nuovi episodi. Dopo aver incontrato già alcuni nativi come O-Tama e O-Tsuru, oltre a diversi nemici della ciurma di Kaido come la Supernova Basil Hawkins, hanno appena fatto una nuova conoscenza nell'episodio 899 di ONE PIECE.

La puntata di ONE PIECE in questione introduce la figura di O-Kiku, una ragazza che lavora nella casa del tè di O-Tsuru e che giocherà un ruolo fondamentale nei prossimi eventi che accadranno su Wanokuni. La sua prima apparizione la vede servire del dango a un cliente, che viene poi interrotto dall'intromissione di Urashima, un lottatore di sumo enorme che chiede a O-Kiku di sposarlo.

Il lottatore vuole che la ragazza lasci quel lavoro misero alla casa del tè e che non continui più a vivere "pateticamente", mentre O-Kiku rimane impassibile alla proposta. Quando però vede che O-Tama sta arrivando tra le braccia di Rufy, si affretta a dirigersi da loro ignorando Urashima.

Insieme a O-Tsuru, O-Kiku prepara del tè con delle erbe medicinali per O-Tama, ma già sul finire dell'episodio di ONE PIECE si capisce che questa nuova ragazza sarà un'aggiunta importante nello scacchiere degli eventi che porterà alla lotta contro l'imperatore Kaido. L'episodio 899 di ONE PIECE ha visto animazioni da urlo per alcune tecniche di Zoro.