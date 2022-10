ONE PIECE New Generation: come sarebbero i figli dei protagonisti in questo video

Adesso la generazione dei pirati che controlla il mondo di ONE PIECE è trainata dalla crudeltà di Barbanera, il carisma di Shanks, la vivacità di Rufy e la fortuna di Buggy il clown. I quattro imperatori però un giorno dovranno cedere il passo alle nuove leve, che arriveranno probabilmente soltanto dopo la fine del manga principale.

Vedremo mai i figli dei protagonisti di ONE PIECE? Questa è una domanda a cui soltanto Eiichiro Oda può rispondere in questo momento, o forse neanche lui, dato che non è detto che questa aggiunta possa servire al finale del manga. Però il fan Norrizduan, che non si trattiene di certo e propone sempre nuove visioni di vari franchise, ha deciso di disegnare la nuova generazione di ONE PIECE tra pirati, marine e altri generi di combattenti.

Si parte con il figlio di Rufy che ha scelto però di diventare un marine, c'è poi la figlia sua e di Boa Hancock che invece è una grande mangiona come il padre, seguita dalla figlia di Nami, la figlia di Usopp, la figlia di Zoro, il figlio di Sanji, il figlio di Nico Robin, la figlia di Franky, il figlio di Chopper. C'è poi spazio per un divertente posto riservato all'allievo di Jinbe, l'uomo pesce Squiddy di Spongebob, poi un Brook ancora vivo in versione shinigami e infine Sunny-kun, la rappresentazione della Thousand Sunny.

Mesi fa, lo stesso disegnatore ha mostrato i Mugiwara con il Frutto del Diavolo di Kaido in un altro video.