ONE PIECE: Nico Robin avvenente nel cosplay di Vampybitme

I Mugiwara si sono allargati col tempo, accogliendo tra le proprie fila i membri più disparati e con le storie più tristi e toccanti. I protagonisti di ONE PIECE sono diventati così dieci, durante il corso delle varie saghe pensate da Eiichiro Oda. Alla fine di quella di Alabasta, avvenne un inserimento fondamentale per la trama del manga.

L'archeologa Nico Robin, ex membro della Baroque Works, si unisce al gruppo di Rufy con un po' di diffidenza, ma alla fine sarà conquistata da tutti durante la saga epica di Enies Lobby. Un percorso lungo ma che ha cementato il ruolo della donna nel gruppo di protagonisti di ONE PIECE. Ad oggi, Nico Robin è uno dei personaggi più importanti del manga essendo rimasta l'unica al mondo in grado di leggere i Poignee Griffe e trovare quindi la rotta per Laugh Tale.

Nonostante le conoscenze da studiosa, la donna non si tira di certo indietro nei combattimenti. Nei due anni di timeskip si è migliorata e rinforzata, mostrando nuove capacità. Si è consolidata anche la sua bellezza, riprodotta nel cosplay di Nico Robin da Vampybitme. Nella foto in basso, ispirandosi a una fan art dell'archeologa di ONE PIECE, la modella ricrea il personaggio con uno dei suoi abbigliamenti più famosi.