ONE PIECE: Nico Robin conosceva il destino di Sabo

Con l'uscita del nono volume del ONE PIECE Magazine, pubblicato in Giappone nella giornata di ieri, hanno iniziato a trapelare i primi spoiler inerenti al romanzo con Nico Robin protagonista. Come promesso, infatti, la novel contiene alcuni interessanti dettagli e approfondimenti sull'immaginario dell'opera.

In particolare, la trama del romanzo si concentra sulle vicende di Robin nei due anni lontana dalla ciurma di Rufy, in cui ha fatto la conoscenza di diversi membri dell'Armata Rivoluzionaria, di cui alcuni ancora inediti nella trama originale, tra cui Sabo. Grazie all'incontro con Koala, l'archeologa dei Mugiwara viene a conoscenza di Yukai [il nome non è ancora ufficiale], un regno che esisteva centinaia di secoli fa, e ha dedicato parte del tempo a studiare questo misterioso luogo.

Inoltre, poco prima di arrivare a Sabaody da Baltigo, in un viaggio di due settimane, lei è l'Armata Rivoluzionaria hanno consumato un pasto originario del Regno di Yuaki. Viene confermato, inoltre, che è stato Sabo ad accompagnare Robin all'arcipelago, in cui è stato lo stesso Capo di stato maggiore dell'Armata Rivoluzionaria a decidere di non incontrare il fratello, chiedendo semplicemente all'archeologa di "prendersi cura di Rufy per il momento". Robin, infine, rivela di non apprezzare il tramonto poiché le ricorda l'isola di Ohara.

E voi, invece, cosa ne pensate dei primi leak del romanzo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver recuperato gli spoiler del capitolo 978 di ONE PIECE.