ONE PIECE: Nico Robin in un cosplay demoniaco, il Demonio Fleur in azione

Nico Robin è uno dei personaggi principali di ONE PIECE, entrata in ciurma dopo gli avvenimenti di Alabasta. Robin è una ricercatrice archeologa di grande talento proveniente dall'isola di Ohara, distrutta dal Governo Mondiale e che la rese una criminale di fama internazionale.

Ohara era una terra ricca di conoscenza, con la più grande biblioteca del mondo che conteneva segreti e antichi manoscritti. Robin, fin da giovane, si è dedicata alla ricerca della vera storia del mondo, desiderando scoprire la verità che era stata nascosta dietro ai racconti ufficiali. Tuttavia, le attività degli studiosi di Ohara hanno attirato l'attenzione del Governo Mondiale, che considerò pericolose le loro ricerche. Di conseguenza, fu inviato un Buster Call per distruggere l'isola e uccidere tutti coloro che vi risiedevano. Robin è stata l'unica sopravvissuta del massacro, rimanendo l'unica detentrice del modo per scoprire qualcosa in più sul secolo vuoto di ONE PIECE.

Dopo la tragedia di Ohara, Robin è diventata una persona ricercata in tutto il mondo. Il Governo Mondiale ha emesso su di lei una taglia di 130.000.000 di Berry, rendendola una delle criminali più ricercate. Per scappare, è stato necessario migliorare e sfruttare i poteri del Frutto del Diavolo Fior Fior. Questo frutto le ha concesso l'abilità di creare e manipolare parti del suo corpo, come braccia o occhi, ovunque lei desideri. Con questa abilità Robin può sfruttare le sue numerose braccia per combattere o per afferrare oggetti da distanze considerevoli. Inoltre, può duplicare parti del suo corpo, migliorando la sua capacità difensiva. Il frutto del diavolo Fior Fior è diventato un'importante risorsa per Robin, sia in battaglia che durante le sue ricerche archeologiche. E ciò si è visto in particolar modo di recente in ONE PIECE, a Onigashima.

Questo cosplay di Nico Robin versione Demonio Fleur sfoggia la potenza massima dell'archeologa. Durante lo scontro con la gigantesca Black Maria, è stato necessario creare un'arma abbastanza potente da affrontare l'avversaria, e così appare questa gigantesca versione demoniaca di Nico Robin seminuda, con lunghissimi capelli neri, corna e un colorito rossiccio. Per gli amanti della versione tranquilla, c'è il cosplay di Nico Robin in spiaggia.