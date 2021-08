ONE PIECE: Nico Robin demoniaca in una fan art suggestiva dopo il capitolo 1021

Nella dura guerra contro i pirati delle Cento Bestie che si sta tenendo a Onigashima, tutti sono costretti a scendere in gioco. Non c'è spazio per tirarsi indietro, considerata anche la posta in palio che potrebbe decretare il futuro re dei pirati di ONE PIECE. Pertanto, anche Nico Robin ha trovato il suo combattimento.

Per affrontare Black Maria, incrociata per andare a salvare Sanji, Nico Robin ha sfruttato nuove tecniche in ONE PIECE. Dapprima c'è stato l'utilizzo del Gigante Fleur, che ha creato una versione gigante dell'archeologa in modo semplice. Tuttavia ciò non è stato sufficiente e in ONE PIECE 1021 ha dovuto dare fondo a tutte le sue energie, sfruttando anche le tecniche imparate da Koala e Sabo durante il periodo passato con l'Armata Rivoluzionaria nel timeskip di ONE PIECE.

Ha tirato fuori così il Demonio Fleur, una versione gigante di se stessa ma con un aspetto molto più demoniaco e vampiresco. La versione ha conquistato subito pubblico tra i fan di ONE PIECE e un utente, Agent-65, ha condiviso una fan art su Reddit con una Nico Robin demoniaca molto suggestiva. Nella fan art in basso vediamo l'archeologa da bambina, poi adulta e infine con la versione mostruosa e gigante introdotta recentemente da Eiichiro Oda. Vi ha colpito la nuova mossa usata da Nico Robin?