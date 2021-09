ONE PIECE: una Nico Robin esplosiva nel cosplay di Hana Bunny

A Eiichiro Oda, mangaka di ONE PIECE, piace disegnare le sue ragazze con fisici da urlo. Infatti l'autore ama il fisico a clessidra dove le misure per petto, vita e fianchi rispecchiano alcuni canoni. Diventa quindi difficile per le cosplayer provare a imitare questi personaggi femminili che richiedono fisici particolari.

In rete c'è tuttavia chi si lancia comunque in questi lavori a tema ONE PIECE, presentando cosplay più o meno riusciti ma comunque apprezzati dal grande pubblico di Instagram e degli altri social. Nel tempo alcune modelle si sono fatte un nome proprio grazie alle rappresentazioni di questi personaggi. Hana Bunny è una cosplayer asiatica che più volte si è cimentata in lavori dove era richiesto un fisico molto esplosivo, da Naruto abbiamo visto il cosplay di Tsunade, poi c'è la divina Afrodite da Record of Ragnarok, passando poi per tanti altri.

In questi giorni ha deciso di concentrarsi su Nico Robin di ONE PIECE, la bella archeologa che si è rivelata essere anche una delle pedine fondamentali per raggiungere il mitico tesoro lasciato da Gol D. Roger su Laugh Tale. In due foto, Hana Bunny indossa occhiali da sole e giacchetto blu della ragazza è presenta il suo cosplay di Nico Robin che complessivamente ha raccolto oltre 100.000 like.