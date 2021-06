ONE PIECE: una Nico Robin incredibile nel cosplay di Giada Robin

Eiichiro Oda, dopo le prime fasi, ha deciso di far cambiare spesso outfit ai suoi personaggi, in particolare alle donne della ciurma. Con l'ingresso di Nico Robin tra i protagonisti di ONE PIECE abbiamo assistito a tutti i suoi cambi di vestiario, accaduti a ogni saga.

La cosplayer italiana Giada Robin, una delle più famose del settore, deve il suo nome proprio all'archeologa di ONE PIECE, di cui è grande fan. Per questo molti dei suoi cosplay sono incentrati su Nico Robin, ritratta in quasi tutte le versioni presentate da Eiichiro Oda nel manga e nell'anime. Abbiamo visto la Nico Robin post timeskip così come la Nico Robin di Thriller Bark, e nelle foto condivise in queste ore sul suo account ufficiale su Instagram, la modella ha portato un cosplay di Nico Robin in versione Skypea.

Sull'isola volante, l'archeologa indossò un vestito giallo con alcune linee nere, un pantalone viola lungo con una cinta beige e talvolta un cappello bianco; al braccio invece portava una fascia viola e bianca. Tutti questi dettagli sono stati ripresi nelle foto disponibili in basso che hanno ottenuto diversi like in meno di 24 ore, testimoniando il gradimento dei fan. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema ONE PIECE?