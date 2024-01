One Piece: Nico Robin mostrerà la sua vera forza nella saga finale?

Date le capacità pressoché uniche di Nico Robin, che le permettono di decodificare i linguaggi dei Poneglyph, la funzionalità della superstite di Ohara è sempre ruotata attorno all'interpretazione dei grandi misteri di One Piece. Ma è lecito aspettarsi che nella sua saga finale il manga ponga enfasi anche sulle abilità combattive del personaggio.

Naturalmente nessuno si aspetta che Eiichiro Oda leghi il cammino della donna ad un percorso di evoluzione radicale, soprattutto per quel che riguarda la forza e i poteri che la contraddistinguono. D'altronde sin da quando è stata introdotta, l'importanza di un personaggio come Nico Robin è da ricondurre necessariamente ai suoi trascorsi biografici, che la rendono un'anomalia (o meglio, una singolarità) all'interno delle logiche e delle storie di One Piece. In quanto unica sopravvissuta di Ohara, è la sola che può permettere ai Mugiwara di accedere ai segreti irrisolti del mondo, in modo da condurre poi i suoi compagni sulla gloriosa rotta per Laugh Tale ancor prima che venga individuata da coloro che vogliono sottrarre a Rufy il sogno di diventare il Re dei Pirati.

Se ci pensiamo Nico Robin rappresenta in assoluto la minaccia più radicale allo status quo su cui il Governo Mondiale ha fondato il proprio autarchico sistema di potere/controllo, e non è un caso che proprio nella saga incentrata sul suo rapimento, cioè Water Seven, il manga abbia per la prima volta adottato i linguaggi tensivi del thriller politico, a dimostrazione di quanto Robin si configuri come uno spartiacque drastico ai fini della narrazione. E se non l'abbiamo inclusa tra i 5 personaggi che giocheranno un ruolo radicale nel 2024 di One Piece, è proprio perché la Mugiwara non ha mai smesso di influenzare le dinamiche narrative del racconto.

Il lato di Nico Robin su cui Oda, invece, non ha eccessivamente posto l'attenzione, soprattutto se paragonato alle innumerevoli evoluzioni di cui sono stati oggetto i compagni, è proprio quello relativo alle abilità combattive, almeno fino a Wano. Prima dello scontro con Black Maria, l'ultima battaglia (più o meno) degna di nota della superstite di Ohara è stata quella con Hammond ai tempi della saga degli Uomini Pesce. A lungo perciò l'autore l'ha confinata al “solo” ruolo di decodificatrice dei Poneglyph, ma ecco che le novità emerse sull'isola dei samurai ci portano a ritenere che a breve sarà data maggiore enfasi ai suoi poteri.

Nello scontro con una dei Sei Compagni Volanti, non solo Nico Robin ha spinto le sue capacità oltre limiti fino ad allora impensabili, ma ha esplorato come non le era mai capitato prima la natura intrinseca del suo stesso Frutto, portandolo a maturazione. Qui per poter soggiogare un avversario così temibile come Black Maria, ha combinato una mossa potente come il Gigante Fleur all'imprevedibilità del karate degli Uomini Pesce, fino a manifestare il vero potenziale del Frutto attraverso l'assunzione della forma demoniaca.

All'indomani della battaglia, Nico Robin ha visto “ricompensata” la sua evoluzione con un aumento esponenziale del valore della sua taglia, passata dai 130 milioni di berry a ben 930 milioni, a testimonianza di quanto il Governo Mondiale tema la donna al di là di ciò che può rappresentare per il disseppellimento dei grandi misteri del mondo.

E dal momento che il manga, entrato ormai nella sua saga finale, costringerà i Mugiwara a confrontarsi con nemici sempre più potenti e temibili - tanto che Oda ha già anticipato per il prosieguo di One Piece una battaglia tra due Imperatori – è lecito aspettarsi un'ulteriore evoluzione dei poteri di Nico Robin, da ricondurre o all'acquisizione dell'haki, oppure al potenziale risveglio del Frutto, con il secondo dei due che appare qui la strada più percorribile per il personaggio, soprattutto se consideriamo la maestria con cui la donna è arrivata ormai a controllare la natura intrinseca del Hana Hana no Mi.