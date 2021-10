ONE PIECE, Nico Robin è ancora in pericolo: tutti vogliono l'archeologa

La strage di Ohara effettuata dal Governo Mondiale e dalla Marina diversi anni prima dell'inizio di ONE PIECE ha portato molti risultati, ma non ha di certo fermato la conoscenza che si nascondeva nell'isola. Nico Robin, unica sopravvissuta, adesso è nella ciurma dei pirati di cappello di paglia e li sta aiutando a raggiungere l'isola finale.

La sua vita però rimane un bersaglio importante da parte di tutto il mondo di ONE PIECE. Il Governo Mondiale dapprima l'aveva messa in manette grazie all'intervento della CP9, ma l'obiettivo fallì grazie all'intervento di Rufy e gli altri. Nonostante i continui pericoli, Nico Robin è riuscita a continuare il suo viaggio e a venire sempre più a conoscenza di informazioni importanti su ciò che non viene più raccontato da secoli.

A Onigashima però si è risvegliata la voglia di mettere le mani su Nico Robin. Dapprima sono stati Kaido e Big Mom a ordinare ai loro pirati di rapire Nico Robin per sfruttare le sue capacità di decifrazione dei Poneglyph, adesso il ritorno di Rob Lucci e i nuovi ordini della CP0 confermano che il Governo Mondiale non ha ancora mollato la presa. Così tutti i soldati governativi nei paraggi hanno ricevuto l'ordine di catturare Nico Robin a ogni costo, preparando così il terreno per una nuova sfida tra i Mugiwara e il Governo Mondiale.

Nico Robin però non è debole, considerato che ha da poco concluso il suo scontro con Black Maria e sarà quindi difficile riuscire a rapirla.