ONE PIECE: Nico Robin prende vita in un particolare cosplay a basso costo

Il successo di ONE PIECE , l'epopea piratesca firmata Eiichiro Oda che ha compiuto da poco ben 23 anni di pubblicazione, non è inusuale trovare appassionati in tutto il mondo pronti a realizzare fanart fenomenali, e naturalmente anche vestire i panni dei Mugiwara, cosa avvenuta di recente in un esilarante cosplay a basso costo.

Negli ultimi mesi abbiamo visto molti cosplay realizzati dall'utente conosciuto su Instagram come @lowcostcosplayth, caratterizzati da giochi di prospettiva, presenza di frutta e verdura, e da elementi dai costi irrisori, come suggerisce il nome del profilo stesso, e stavolta ad essere "vittima" di queste particolari interpretazioni è stata Nico Robin.

Come potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina, condiviso da @MundoKame, il simpatico fan dopo aver indossato una parrucca e degli occhiali con lenti rosse, ha posizionato di fronte alla telecamera il suo gatto, ricreando la posa di una bellissima immagine dell'archeologa dei pirati di Cappello di Paglia. Il risultato non può essere definito fedele, ma rimane comunque un divertente omaggio all'ex Miss All Sunday.

Ricordiamo che Weekly Shonen Jump ha presentato un'anteprima di ciò che vedremo nel capitolo 992 di ONE PIECE, e vi lasciamo alle anticipazioni dei prossimi episodi dell'anime sullo scoppio della grande guerra di Wano.