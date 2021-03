ONE PIECE: Nico Robin scatena il suo Cien Fleur in questa incredibile statua

Mentre l'anime di ONE PIECE sta approfondendo il passato di Kozuki Oden, e della sua avventura con la ciurma di Gol D. Roger, e il manga ci presenta degli sviluppi alquanto sorprendenti contemporaneamente allo scontro tra Luffy e Kaido, lo studio F3 ha dedicato una splendida statua da collezione all'archeologa dei Mugiwara, Nico Robin.

Il ruolo di Nico Robin non è stato fondamentale per molti dei capitoli pubblicati finora dell'arco narrativo ambientato nel Paese di Wa, essendosi adagiata allo stile di vita degli abitanti e diventando una geisha chiamata O-Robi, ma in seguito al rapimento di Sanji sembra essere tornata la solita e decisa Robin. Per omaggiarla lo studio F3 ha realizzato la spettacolare figure, alta circa 38 centimetri e già disponibile ad un prezzo di 352 euro, che potete vedere nelle immagini in calce.

Rappresentata con il design apparso subito dopo i due anni di time skip, quando tutti i membri della ciurma di Cappello di Paglia si sono riuniti nell'arcipelago Sabaody, Robin appare circondata dalle ali rosa, tratto distintivo di una delle sue tecniche più potenti Cien Fleur: Wing. Ad impreziosire il tutto vi è anche la presenza di una solida base, illuminata da alcuni led, e dalla quale partono delle onde con dei petali.

Ricordiamo che anche Zoro ha ottenuto una spettacolare figure da collezione, e vi lasciamo al riassunto completo del capitolo 1008.