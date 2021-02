ONE PIECE: Nico Robin è splendida in questo cosplay di Sammys

L'archeologa di ONE PIECE, Nico Robin, è una pedina importante se si vuole diventare Re dei Pirati. Come ormai è stato scoperto, per raggiungere Laugh Tale è necessario decifrare le istruzioni su quattro Road Poneglyph, le pietre rosse leggendarie che risalgono a secoli addietro. Per questo la bella piratessa di Ohara è così importante.

Ma i fan si sono lasciati abbagliare non solo dalla sua bravura e dalla sua intelligenza, oltre che dalle capacità di combattimento. Il fascino di Nico Robin in ONE PIECE è magnetico e sia nel manga che nell'anime la piratessa fa sempre la sua bella figura. Ciò ovviamente deve succedere anche per i cosplay che la interpretano.

Di recente vi abbiamo presentato la Nico Robin di Glory Lamothe, ma adesso si aggiunge anche l'olandese Sammys, che non appare per la prima volta sulle nostre pagine. La cosplayer ha pubblicato da pochi giorni una foto e un video sulla sua pagina Instagram diventati virali quasi all'istante. In basso possiamo vedere questo splendido cosplay di Nico Robin realizzato da Sammys, che riprende i primi abiti post timeskip di ONE PIECE indossati da Nico Robin, quindi con giacchetto blu, pareo rosa e occhiali da sole con vetri arancioni tenuti sulla testa. La posa è quella invece che attiva il suo Frutto del Diavolo, il Fior Fior.

Sapete al momento invece quanti anni ha Nico Robin in ONE PIECE?