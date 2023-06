ONE PIECE: tutti i nomi e i ruoli dei Cinque Astri di Saggezza

Il Governo Mondiale è stata un'entità che per molto tempo ha tirato le fila senza mostrarsi molto in ONE PIECE. La lotta ai pirati era infatti portata avanti principalmente dalla marina, che si occupa dei pesci piccoli e delle minacce più grandi. Invece, tutti coloro che si trovano al governo hanno a che fare soltanto con coloro che minano la pace.

All'apice dell'organizzazione ci sono loro, i Gorosei, cinque uomini di una certa età che sembrano avere poteri politici enormi, e non solo. Dopo tanto tempo, anche le loro identità sono state rivelate in ONE PIECE 1086. Ecco i nomi ufficiali dei Cinque Astri di Saggezza, ma anche i loro ruoli:

San Jaygarcia Saturn, dio guerriero della difesa e della scienza;

San Marcus Mars, dio guerriero dell'ambiente;

San Topman Warcury, dio guerriero della giustizia;

San Ethanbaron V. Nusjuro, dio guerriero della finanza;

San Shepherd Ju Peter, dio guerriero dell'agricoltura;

Confermata quindi la teoria che voleva ogni membro rifarsi al nome di un pianeta del Sistema Solare. Infatti, oltre Saturn, ci sono Mars e Jupiter; un po' più nascosta invece le somiglianze tra Warcury e Mercury, così come V. Nus e Venus. Inoltre, ognuno di questi uomini ha un proprio ruolo nella gestione del Governo Mondiale. Sembrano infatti ministeri di un vero e proprio governo, poi guidato dal misterioso Im. Vi aspettavate questi nomi o avevate altre teorie?

Invece, ancora tutto da vedere è il vero potere dei Cinque Astri di Saggezza, che verranno rivelati soltanto in seguito, probabilmente insieme al loro ingresso in battaglia nel Nuovo Mondo.