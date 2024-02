ONE PIECE, non solo i Mugiwara: tutti i personaggi coinvolti nell'incidente di Egghead

L'Isola del Futuro, il luogo in cui si trova il laboratorio del geniale dottor Vegapunk, è un calderone che include alcuni tra i più grandi nomi dell'universo narrativo creato da Eiichiro Oda. Riuniti e coinvolti in una guerra totale, ecco tutte le fazioni attualmente coinvolte nell'Incidente di Egghead di ONE PIECE. Attenti però agli spoiler!

Egghead è tra i migliori archi di ONE PIECE, non solo per le emozioni e l'adrenalina trasmessi nel corso dei suoi capitoli, ma anche per la grande quantità di personaggi principali coinvolti in questa storia.

Egghead è l'arco di Vegapunk, lo scienziato che venne menzionato tempo addietro da Caesar Clown a Punk Hazard. Conosciuto per essere l'uomo con più cervello al mondo, ha scisso la sua personalità e il suo genio in sei cloni. Proprio in cerca dello scienziato, a Egghead è giunta anche la Supernove Jewelry Bonney. Di lei abbiamo scoperto il suo passato, la verità sulla sua età e soprattutto il legame con Bartholomew Kuma. Proprio lui è il personaggio rivelazione di ONE PIECE, in grado di stupire e ribaltare le considerazioni sul suo conto in appena pochi capitoli. Nell'Incidente di Egghead sono ovviamente coinvolti i Mugiwara, al gran completo e nessuno escluso.

Tra le geniali invenzioni nascoste nel laboratorio ci sono i Seraphim, i cloni che Vegapunk ha creato a partire dagli Shichibukai e dai geni dei Lunariani. Restando nella fazione dei Marine, troviamo anche gli agenti della CP0, i Pacifista, i soldati della Marina e i Vice Ammiragli, ma soprattutto l'Ammiraglio Kizaru. Grandissima sorpresa di questa saga è la presenza di un Astro di Saggezza, Saint Jaygarcia Saturn, scienziato coinvolto a piene mani nelle vicende di Vegapunk, Kuma e Bonney.

Egghead introduce alcuni dei Frutti più forti di ONE PIECE. Alcuni di questi appartengono ai Pirati di Barbanera, che vediamo intervenire con un'apparizione fugace intraprendendo una missione ancora non meglio specificata. A proposito di Teach, sull'Isola del Futuro c'è anche Caribou. Infine, a Egghead è arrivata anche la ciurma dei Pirati Giganti guidata dalle vecchie conoscenze Dorry e Broggy. Che anche Mokey D. Dragon possa intervenire in questa saga di ONE PIECE con la sua Armata Rivoluzionaria?