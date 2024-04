One Piece, non ci sarà pausa la prossima settimana: ecco il calendario delle interruzioni

Tra le (tante) asserzioni che possiamo trarre dagli spoiler integrali di One Piece 1112, una in particolare sembra aver catalizzato l'attenzione dei lettori: ovvero che non ci sarà alcuna interruzione settimanale tra il capitolo di prossima uscita e il numero 1113. Anche se il calendario delle pause relativo al manga potrebbe presentare delle sorprese (per alcuni) inattese.

Dopo una lunga interruzione trisettimanale, nel corso della quale Eiichiro Oda ha avuto la possibilità non solo di riposare, ma, a suo dire, di “ricaricare le energie, al fine di definire al meglio gli intrecci su cui si strutturerà il futuro prossimo dell'opera”, il manga è finalmente pronto a tornare ufficialmente il 21 aprile sulle pagine di Weekly Shōnen Jump: e si appresta a farlo con un capitolo, che sin dai primi spoiler emersi su One Piece 1112, è apparso radicale, non solo per i contenuti su cui si fonda – e sui quali, chiaramente, non gettiamo qui luce – ma soprattutto per la naturalezza con cui ha sprofondato la narrazione in un clima infernale. Al punto che la risoluzione del ciclo di capitoli di Egghead – a cui si dovrebbe arrivare in tempi brevi, se non già a partire dalla fine del prossimo mese – appare ormai destinata a culminare in un epilogo tragico per tutti i personaggi coinvolti: e dal quale l'universo socio-politico di One Piece ne uscirà indiscutibilmente mutato.

Non è un caso, allora, che per osservare le conseguenze delle rivelazioni – o meglio, delle suggestioni – offerte da Eiichiro Oda nel capitolo 1112, occorra attendere solamente una settimana, considerato sia la (lunga) pausa che ha separato i due precedenti numeri, sia il particolare calendario editoriale che tutti gli editori di manga in Giappone devono seguire nel mese di maggio. Se, infatti, il capitolo 1113 non sarà preceduto da alcuna interruzione, dal momento che la sua data d'uscita ufficiale sulla rivista di Shueisha è stata fissata per domenica 28 aprile, il mese di maggio, al contrario, sarà inaugurato da un'altra pausa, le cui ragioni, in questo caso, non sono da ricondurre a motivazioni personali, creative o di salute da parte del mangaka di One Piece.

Per chi ha dimestichezza con le liturgie festive del Giappone, la settimana che va da lunedì 29 aprile a domenica 5 maggio si sovrappone alla cosiddetta “Golden Week”, ovvero al più esteso periodo di festività pubbliche del paese, nel corso del quale non solo si fermano tutte le pubblicazioni editoriali dell'industria fumettistica nipponica (dalle riviste, ai volumi e così via) ma cessano anche le attività lavorative delle aziende nazionali. La settimana, infatti, viene inaugurata dal cosiddetto “giorno Shōwa”, giornata in cui cade il compleanno del defunto Imperatore Hirohito, seguita poi il 3 maggio dalla Festa della Costituzione, il 4 maggio dal “Giorno verde” per culminare infine la domenica con la “Festa dei bambini”, sulla quale si chiude il periodo festivo. Per questo motivo l'uscita del capitolo 1114 di One Piece dovrà necessariamente slittare per il secondo weekend del mese, fino ad approdare sulle pagine di Shōnen Jump il 12 maggio.

