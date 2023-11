ONE PIECE, non avete sicuramente notato i due personaggi della ciurma di Bonney: chi sono

Ogni ciurma di pirati ha una propria identità. Molti dei membri delle maggiori organizzazioni ha un capitano immediatamente distinguibile e con una sua caratteristica che poi proietta anche sulla nave e sul suo gruppo. Molte delle Supernove di ONE PIECE all'arcipelago Sabaody si è messa in risalto anche in questo modo.

Tra le undici ciurme che sbarcarono sull'arcipelago di mangrovie giganti c'è quella di Jewelry Bonney, forse per lungo tempo la più sottovalutata, anche perché fu la prima a soffrire degli effetti del Nuovo Mondo in ONE PIECE, venendo catturata da Barbanera praticamente subito. La sua ciurma era composta quasi completamente da uomini che indossavano vestiti di molte taglie più piccole e sono tutti scomparsi nel tempo. Non c'è stata alcuna presentazione per loro, né un modo per mostrarsi in battaglia, con soltanto il loro capitano che è stata in grado di combattere.

Bonney è tornata in ONE PIECE ed è al centro di tante teorie e situazioni reali, ma al momento c'è un piccolo dettaglio sulla sua ciurma che davvero in pochi hanno notato. Quando Kuma e Ginny arrivano a Sorbet dopo essere fuggiti, incontrano due bambini che importunano Kuma. Crescendo, diventano sempre più amici e ammiratori di Ginny, combattendo anche al suo fianco. E sono proprio due delle persone più in vista della ciurma di Bonney. Come si vede in basso, si tratta dell'uomo con il cappello e la barba di nome Gyogyo e l'altro uomo con i capelli a ciuffo, senza nome. E voi avevate notato la loro presenza tra i membri della ciurma di Bonney?

E chissà se Bonney si unirà all'Armata Rivoluzionaria, magari ritrovandoli dopo tanti anni passati in solitudine.