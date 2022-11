ONE PIECE: non è successo nulla a Zoro in questa statuetta con tutta la sua fierezza

In ONE PIECE di cose ne sono successe tante. Alcune sono note a tutti, altre soltanto a un gruppo ristretto di persone. E poi ci sono quei segreti che non verranno mai svelati, soprattutto al protagonista, come uno degli eventi più importanti di Thriller Bark che vide protagonisti Kuma Bartholomew e lo spadaccino Roronoa Zoro.

L'ex membro della Flotta dei Sette si è presentato sull'isola-nave di Gecko Moria con il compito di catturare il pirata col cappello di paglia. Dopo la battaglia con il Gecko, proprio il protagonista di ONE PIECE era stremato e l'unico che è stato in grado di reggere l'onda d'urto è stato Zoro. Lo spadaccino ha così stretto un patto con Kuma Bartholomew.

Questo ha estratto tutto il dolore provato da Rufy e l'ha fatto provare a Zoro, con la promessa di lasciare in pace tutti se lo spadaccino fosse riuscito a resistere. Una volta finita la prova, Zoro si presenterà in piedi davanti a tutti, immobile e insanguinato, e dirà "Non è successo niente". Una scena che dà prova della sua forza, ed è quindi stata presa a modello per questa statuetta di Zoro da Thriller Bark, in piedi e sanguinante.

Si tratta sicuramente di un modo per ricordare una delle scene più epiche di ONE PIECE.