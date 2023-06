ONE PIECE: il nostalgico omaggio a Dragon Ball nascosto nell'episodio 1066

Dragon Ball è l'opera che ha maggiormente influenzato lo shonen per come lo interpretiamo in epoca moderna. Anche quando parliamo di autori leggendari come Masashi Kishimoto o Eiichiro Oda, l'influenza del sensei Akira Toriyama è forte. Ecco l'ultimo omaggio di ONE PIECE nei confronti di Dragon Ball.

ONE PIECE e Dragon Ball sono due tra i franchise più importanti al mondo, e non solo per quanto riguarda il manga giapponese. Gli adattamenti delle due serie sono entrambi prodotti da TOEI Animation, per cui non è raro vedere collaborazioni tra Rufy e Goku. Ricordiamo ad esempio l'anime crossover con Dragon Ball, ONE PIECE e Toriko. Più di recente, degli easter egg nascosti in ONE PIECE 1066 hanno sorpreso il pubblico.

Mentre Law e Kidd affrontano Big Mom in una battaglia all'ultimo sangue, sullo sfondo Momonosuke prova ad allontanare Onigashima dalla Capitale dei Fiori. Insicuro sul potercela fare, il vero erede di Wano viene sorpreso da una raffica di ricordi riguardanti la propria famiglia, il padre Oden, la mamma Toki e la sorellina Hiyori. Queste immagini, all'apparenza innocenti, sono un inno alla nostalgia nei confronti di Dragon Ball.

Come potete vedere voi stessi dalla clip in calce all'articolo, le immagini in sequenza della famiglia Oden sono un omaggio ai vecchi eye catcher di Dragon Ball, i frame d'intermezzo che vanno in scena a metà episodio. E voi vi eravate accorti di ciò? Nel mentre, vi ricordiamo che i fan hanno eletto la serie anime migliore tra ONE PIECE e Dragon Ball.