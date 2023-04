ONE PIECE: avete notato questa curiosità sulle bende dei pirati? La dichiarazione di Oda

Ormai da qualche mese è iniziata, quella fase che in molti non vedono l'ora di leggere, ma che molti altri volevano non arrivasse mai. È iniziata la fase finale di ONE PIECE, che però durerà ancora molti anni, come ha rimarcato Eiichiro Oda in alcuni suoi messaggi. Tuttavia, è palese che ormai tutti i nodi stiano venendo al pettine.

Adesso è il momento per il mangaka di far riunire tutti i suoi personaggi più forti e di mettere insieme tutti gli indizi che ha disseminato nel corso di più di venticinque anni di serializzazione. E proprio a questo proposito, il fan Sandman, sempre attento sulle questioni riguardanti ONE PIECE, ricorda un vecchio dettaglio.

Nel 2007, sul volume 10 di Treasure, Eiichiro Oda dichiarò che nella fase finale di ONE PIECE sarebbe apparso un pirata con una benda sull'occhio. Il mangaka non vede l'ora di disegnarlo e, considerato quanto tempo è passato, deve trattarsi di una figura davvero molto importante. Come però sottolinea egli stesso, sempre nel corso della stessa dichiarazione, ci potrebbe essere un preconcetto riguardante le bende dei pirati e sul fatto che tutti le utilizzino, ma in realtà Oda non ha mai disegnato pirati con la benda sull'occhio in ONE PIECE. Avevate notato questa curiosità?

In ogni caso, la parte a cui i fan hanno fatto più attenzione è sicuramente quella relativa al personaggio, e questo momento potrebbe essere quello giusto per iniziare a teorizzare chi sarà questa figura che potrebbe impattare molto sul finale del manga, considerato che Eiichiro Oda ha in mente queste scene da quasi venti anni. Secondo voi di cosa si tratterà?

Questa settimana il manga di ONE PIECE tornerà da una pausa, per poi stopparsi momentaneamente in vista della Golden Week giapponese.