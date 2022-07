ONE PIECE: avete notato questa particolarità della Flotta dei Sette originale?

Ormai la Flotta dei Sette ormai è sparita dai radar. Il Governo Mondiale, su suggerimento del Reverie, ha deciso di eliminare completamente quest'organizzazione, mandando allo sbaraglio i loro componenti. Il gruppo adesso deve ritagliarsi uno spazio nel mondo piratesco, salvandosi dalla marina che ora li sta braccando.

Tornando però agli antichi fasti, il gruppo era molto più pericoloso e più volte è stato un grande problema per la ciurma di cappello di paglia. In ONE PIECE, li abbiamo conosciuti molto bene in alcune saghe particolari, come ad esempio Alabasta e Thriller Bark. Subito si sono resi noti per una cosa nei nomi, l'avevate notata per tutti? Tutti i membri della Flotta dei Sette hanno nomi che si basano su animali.

Per Crocodile è palese il Coccodrillo;

Per Donquijote Doflamingo si tratta del fenicottero;

Kuma Bartholomew ha il nome, Kuma, che significa orso;

Jinbe ha il nome di un tipo particolare di indumento giapponese che viene tra l'altro associato a un tipo di squalo che in Giappone è chiamato squalo jimbe ;

; Boa Hancock ha un nome derivante dal boa constrictor;

Gecko Moria non deriva dal geco come si può pensare, ma unendo i due nomi si ottiene "komori" , ovvero pipistrello;

Infine c'è Drakul Mihawk, detto anche occhi di falco, e il suo nome contiene proprio la parola falco;

Li avevate notati tutti? Intanto ecco la classifica della Flotta dei Sette in quanto a forza.