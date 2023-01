ONE PIECE: avevate notato quella scena con Stussy anni fa? L'anticipazione speciale di Oda

A Whole Cake Island, in occasione del matrimonio di Pudding, Big Mom ha invitato alcuni dei personaggi più influenti del mondo di ONE PIECE. I lettori - e successivamente gli spettatori dell'anime - hanno così fatto la conoscenza di diversi personaggi appartenenti al mondo della malavita, inclusa la misteriosa Stussy.

È passato tanto tempo da quel matrimonio e ora, nel manga di ONE PIECE, Stussy ha rivelato chi è davvero. Oltre a essere un membro importante della malavita, è anche un agente della CP0, ma anche un clone di un personaggio davvero particolare e con una storia che sicuramente verrà approfondita in seguito. Ciò che però ha attirato molto l'attenzione è una scena con lei in ONE PIECE 1072. Oltre ad aver rivelato la sua vera identità, Stussy ha morso al collo Kaku, succhiandone il sangue e facendolo addormentare.

Ed è questo che Eiichiro Oda aveva anticipato in ONE PIECE tantissimi anni fa. Come? Durante la saga di Whole Cake Island, più precisamente durante la cerimonia nuziale, Stussy offre ai nuovi arrivati qualcosa da bere. Aveva tre opzioni: lava del monte Mauri, una donna che ha accoltellato cento uomini e, infine, una giraffa che urla in modo strano. La scelta di Stussy è stata di bere il liquido della giraffa, che si presenta arancione nell'edizione a colori di ONE PIECE. Un richiamo a ciò che ha fatto di recente.

Infatti, Kaku ha un Frutto del Diavolo che lo trasforma in giraffa e Stussy ha bevuto il suo sangue. Un collegamento non di poco conto ma che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Quindi, nel 2023, Oda ha ripreso una scena del 2017. Ve l'aspettavate?