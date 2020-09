ONE PIECE Note Collection: Oda aveva previsto un 'inedito' membro dei Mugiwara?

Anche se non è stato eletto di nome, a conti fatti Rufy è ormai il 5° Imperatore. La sua avventura alla ricerca del ONE PIECE è stata possibile grazie a quei compagni d'avventura che si sono fatti carico degli ideali del loro capitano, ovvero i Mugiwara. Eppure, all'appello potrebbe mancare qualcuno tra le fila dei pirati di Cappello di Paglia.

Dopo la discussione tra la doppiatrice di Rufy ed Eiichiro Oda sulla madre del protagonista, si torna nuovamente a parlare di novità dal franchise direttamente dal nuovo numero di ONE PIECE NOTE Collection, la rivista interamente dedicata all'epopea piratesca di Weekly Shonen Jump. Tra i primi dettagli emersi in merito alla decima uscita del magazine, spicca un elemento inerente ai componenti dei Mugiwara.

Probabilmente avrete già avuto modo di conoscere le bozze dei sottoposti di Rufy, mostrate nel 2010 in concomitanza con l'uscita di ONE PIECE Green: Secret Pieces. In realtà, durante quell'occasione il sensei decise di cancellare volutamente uno dei componenti della ciurma. Come potete notare voi stessi in calce alla notizia, dalle anticipazioni è possibile dare un'occhiata alla bozza della silhouette del pirata successivamente rimosso. A rigor di logica. è possibile che quest'ultimo sia la versione preliminare di Jinbe, ma non è da escludere che possa essere qualcun altro, magari un nuovo personaggio poi rimosso per particolari circostanze.

E voi, invece, cosa ne pensate? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.