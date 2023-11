One piece e la notizia della violenza sulle donne: chiediamo scusa

Domenica 12 Novembre, abbiamo pubblicato un contenuto legato ad un episodio di violenza sessuale subito da un personaggio del manga One Piece. Un avvenimento che abbiamo trattato in modo totalmente errato: intendiamo scusarci per l'accaduto senza cercare alcuna giustificazione. Ci teniamo però a parlare di quello che faremo per evitare che errori simili si ripetano.

Voglio ribadire che come come azienda, ma anche personalmente, mi scuso profondamente per quanto accaduto, e per il contenuto pubblicato. È la prima volta che mi trovo a scrivere una nota di questo genere, e lo faccio perché credo fermamente che quel contenuto sia quanto di più lontano possa esserci dal nostro modo di pensare, e che non ci siano attenuanti di sorta.

Siamo mortificati, così come è mortificato l'autore del testo, non solo per l'impostazione insensata e censurabile del contenuto (partito da un fatto terribile come la violenza sessuale che non doveva essere alla base di un contenuto del genere) ma soprattutto per una frase presente nel testo. Il fatto è certamente grave e attualmente l'autore di quel contenuto è sospeso dalla scrittura di notizie su Everyeye.it.



Cosa faremo per evitare che si ripeta.

Rafforzeremo il controllo umano, che in questo caso ha fallito e lavoreremo per migliorare il nostro sistema di controllo automatico che blocca la pubblicazione dei contenuti sulla base di alcuni termini. Di fatto questo sistema esiste, ma non era tarato correttamente sugli argomenti come la violenza sessuale.

Abbiamo ribadito al team dei freelance newser che i contenuti legati ai temi della violenza sessuale non sono argomenti che vogliamo trattare nelle news. Se ce ne occuperemo lo faremo con articoli dedicati, supervisionati da più persone, con i tempi ed i modi che la complessità dell'argomento richiede.

Nel ribadire le mie personali scuse, e quelle dell'intero staff di Everyeye.it, vi assicuro che faremo del nostro meglio perché errori come questi non si ripetano più.