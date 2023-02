ONE PIECE: un noto attore americano appare su rivista imitando Doflamingo

ONE PIECE non è solo un capolavoro fumettistico giapponese ma anche un modello a cui diversi format e media si ispirano per i loro progetti più disparati, basti pensare a questa linea di abiti da matrimonio. Ma cosa succede quando è uno stilista ad ispirarsi al gioiellino di Eiichiro Oda?

Mentre in rete sono trapelati i primi spoiler del capitolo 1074 di ONE PIECE, nel frattempo il web ha iniziato a discutere di un'iniziativa promossa da uno stilista per la cover del nuovo numero della popolare rivista Ebony Magazine.

Il mensile dedicato soprattutto alla popolazione afroamericana degli USA, infatti, ha promosso nella cover dell'uscita di questo mese la figura di Jonathan Majors, noto attore che ha prestato il suo talento in progetti come la serie tv Loki o nel film The Harder They Fall. Lo stilista incaricato dell'outfit dell'attore, infatti, avrebbe rivelato di essersi ispirato a Doflamingo nei suoi scatti, una somiglianza che in realtà pare ben evidente nella copertina che vi abbiamo proposto in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate del modello ONE PIECE per la copertina di una rivista americana? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.