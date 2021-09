ONE PIECE: novità sul live action di Netflix, primi dettagli su Garp e Kobi

Netflix ha da poco svelato il logo ufficiale della serie live action dedicata a ONE PIECE, l'epopea piratesca creata da Eiichiro Oda che da ben 24 anni viene pubblicata regolarmente su Weekly Shonen Jump. Mentre cominciano a far discutere i primi rumor sul casting dei Mugiwara, sono emerse informazioni su due personaggi della Marina.

L'annuncio della produzione ha immediatamente catturato l'attenzione degli appassionati, e con possibili nomi come Ludi Lin per interpretare Zoro ed Emily Rudd nel ruolo di Nami, l'interesse è rapidamente cresciuto anche sui social. È stata proprio una delle pagine dedicate al progetto a diffondere i dettagli riguardanti le descrizioni caratteriali di due personaggi ben noti ai lettori e spettatori di lunga data.

Si tratta di Monkey D. Garp, nonno del protagonista Luffy, nonché viceamirraglio del quartier generale della Marina, e Kobi il giovane e pauroso ragazzo che Cappello di Paglia incontra nella sua prima, vera, avventura oltre i confini del villaggio Foosha. Naturalmente i personaggi principali saranno i Mugiwara, che Luffy recluterà nel corso del viaggio attraverso l'East Blue, ma stando a quanto riportato nel post che trovate in calce, Steven Maeda e il suo team aggiungeranno due volti regolari nel corso dell'avventura, proprio quelli di Garp e Kobi.

Le descrizioni diffuse sono perfettamente in linea con quanto ideato da Oda stesso nella prima parte della serie, ma il loro coinvolgimento potrebbe portare ad un approfondimento piuttosto interessante, soprattutto per quanto riguarda l'incredibile cambiamento di Kobi. Ricordiamo infine che sono disponibili gli spoiler del capitolo 1026 di ONE PIECE, in arrivo su Manga Plus domenica 26 settembre alle ore 17.