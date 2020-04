ONE PIECE, novità per l'Universal Studio Japan: in estate apre il ristorante di Sanji

Recentemente, il profilo Twitter ufficiale di ONE PIECE ha confermato il rinnovo della partnership con il colossale parco divertimenti Universal Studio Japan, annunciando il ritorno del tanto apprezzato evento estivo "ONE PIECE Premiere Summer". In calce all'articolo potete dare un'occhiata al primo poster condiviso sui social pochi istanti fa.

Come anticipatovi lo scorso 1 aprile, il parco divertimenti metterà in scena almeno due grandi eventi dedicati al mondo di ONE PIECE, tra cui si annovera anche un nuovissimo spettacolo live action. Il sito dedicato all'opera di Eiichiro Oda ha anche confermato il ritorno del tanto gradito ristorante di Sanji.

Il ristorante è aperto in media cinque volte al giorno per un mese, con una permanenza massima di ottanta minuti. Il biglietto d'ingresso di circa 5000 yen (45 euro) permette ai clienti di mangiare alcuni piatti ispirati alle reali creazioni del personaggio, oltre che ad assistere ad uno spettacolo di venti minuti e scattare delle foto di gruppo con 4/5 membri della ciurma di Cappello di Paglia. Al di fuori di Sanji e Rufy, gli altri membri variano annualmente.



Vi ricordiamo che l'Universal Studio Japan è attualmente chiuso a causa dell'emergenza Coronavirus. Di conseguenza, tutte le attrazioni in questione non vedranno la luce del sole a meno che il governo giapponese non permetta la riapertura estiva.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe visitare il parco? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Per maggiori informazioni, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra news sulle nuove attrazioni a tema anime dell'Universal Studio Japan.