ONE PIECE, il numero 1000 si avvicina: il countdown prosegue con un artwork di Nico Robin

Prosegue il countdown per festeggiare il capitolo 1000 di ONE PIECE, avviato da Eiichiro Oda lo scorso 16 settembre in contemporanea con l'uscita del capitolo 990 del manga. L'autore ha deciso di accompagnare ogni uscita con l'illustrazione di uno dei componenti della ciurma di Cappello di Paglia, e l'ultima star è stata "Miss Domenica" Nico Robin.

In calce potete dare un'occhiata all'artwork pubblicato in concomitanza con l'uscita del capitolo 993 di ONE PIECE, in cui la bella archeologa indossa l'outfit mostrato nell'arco narrativo di Alabasta, durante il quale militava nell'organizzazione criminale di Crocodile, la Baroque Works.

Il protagonista della prima illustrazione di Oda è stato l'uomo-pesce Jinbe, ultimo membro della ciurma, e successivamente sono stati ritratti Brook e Franky. Sembra quindi che Eiichiro Oda abbia deciso di dedicare un illustrazione ad ogni membro, dal più recente al suo fondatore. Il prossimo disegno sarà quindi pubblicato insieme al capitolo 994 di ONE PIECE e ritrarrà il medico della squadra, il carismatico TonyTony Chopper.

E voi cosa ne pensate? Vi piace l'illustrazione? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto vi ricordiamo che il manga di ONE PIECE entrerà presto in pausa, e che, di conseguenza, bisognerà attendere un po' più del previsto prima dell'arrivo del capitolo 995.