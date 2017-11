One Piece: la nuova action figure di Jinbe vi farà dire 'la voglio!'

ha rilasciato online le prime immagini della nuova action figure dedicata ad uno dei personaggi più amati del manga piratesco creato da One Piece . Stiamo parlando di, ex membro della Flotta dei Sette e 10° (ufficioso) membro della ciurma di Cappello di Paglia.

La nuova action figure dedicata all'uomo pesce per eccellenza farà parte della linea della MegaHouse, Portrait of Pirates, e andrà ad affiancare la già annunciata (sexy) action figure di Rejiu Vinsmoke, sorella di Sanji.

Il nuovo modello di Jinbe sarà sicuramente ambito da molti collezionisti, data anche l'ottima cura riposta sotto ogni aspetto dalla casa di giocattoli. Il prodotto è di altissima qualità e un valore aggiunto è la meticolosa cura dei particolari, marchio distintivo MegaHouse.

A partire dal volto, fino ad arrivare alla membrana tra le dita delle mani, ogni cosa è pressoché perfetta. La nuova action figure di Jinbe farà venire l'acquolina in bocca a molti, e per loro fortuna i preordini di questo fantstico pezzo da collezione sono già aperti. Il costo si aggira intorno ai 150 Euro (19,980 Yen), spese di spedizione non incluse.

La data di rilascio è ufficializzata per Marzo 2018. Potete torvare le immagini riguardanti l'action figure comodamente in calce alla notizia. Un prodotto eccezionale per un personaggio eccezionale, di quelli che solo One Piece riesce a regalare.