ONE PIECE: ecco la nuova copertina per l'arco di Wanokuni!

Come ogni settimana, Weekly Shonen Jump dedica la propria copertina a una serie, solitamente scelta a rotazione a seconda della popolarità o eventi speciali. E l'evento speciale di questa settimana è naturalmente il compleanno di ONE PIECE, che si unisce a sviluppi importanti di Wano e al prossimo arrivo di ONE PIECE: Stampede nei cinema.

Il capitolo 949 di ONE PIECE ha mostrato nuovamente cosa sta avvenendo nella prigione di Udon, ma intanto il manga si è fregiato nuovamente del posto più popolare per una serie di Weekly Shonen Jump: la copertina. L'illustrazione condivisa da SP Manga e che potete vedere in calce mostra metà della ciurma di Rufy Cappello di Paglia.

Il protagonista è tagliato a metà, mentre sfodera una spada. A sinistra, invece, sono presenti i personaggi di Zoro, Nami, Sanji e Nico Robin, mentre spunta una strana lama dietro la testa di Rufy. Molto probabilmente, considerato che ONE PIECE riceverà la copertina anche la prossima settimana, questa illustrazione sarà componibile, ovvero chiunque acquisterà il numero 34 e il numero 35 di Weekly Shonen Jump potrà accostare le due immagini per ottenere probabilmente un'immagine di tutta la ciurma completa nei panni di samurai.

Vi è piaciuta questa nuova illustrazione? ONE PIECE tornerà con il capitolo 950 su Weekly Shonen Jump la prossima settimana, mentre il capitolo 949 sarà pubblicato ufficialmente su MangaPlus in inglese questa domenica sera.