ONE PIECE: una nuova figure si aggiunge alla linea P.O.P. arriva Sanji nella Raid Suit

Nel corso dell'immensa serie ONE PIECE, Oda ha progressivamente mostrato alcuni degli eventi che hanno segnato tutti i membri della ciurma di Cappello di Paglia, rivelando anche dei segreti legati alle loro origini. Tra questi uno dei più stravaganti è la particolare Raid Suit indossata da Sanji, in quanto parte della famiglia Vinsmoke.

Donatagli dall'esercito Germa 66, la tuta in questione ha permesso a Sanji di ottenere un grande potenziamento per quanto riguarda le sue capacità e abilità combattive. Proprio nel corso dell'attuale arco narrativo, ambientato nel Paese di Wa, il cuoco ha fatto sfoggio del suo simpatico costume facendo un'entrata ad effetto, e piuttosto bizzarra, durante una delle innumerevoli battaglie contro i Pirati delle Cento Bestie.

Nonostante sia sparita da diversi capitoli, considerata la brutalità della guerra che sta imperversando tra le strade di Onigashima, è possibile che presto Sanji dovrà fare affidamento nuovamente sulla sua Raid Suit. Vista la popolarità di questa versione alternativa, quasi supereroistica, del cuoco dei Mugiwara, MegaHouse ha deciso di aggiungere alla serie Portraits of Pirates la magnifica figure che potete vedere nelle immagini riportate in calce.

È già possibile pre ordinare la figure, disponibile a partire da gennaio 2022, per un prezzo di 14800 yen, ovvero circa 113 euro. Ricordiamo che nell'anime i ribelli stanno per giungere ad Onigashima, e vi lasciamo ad un'intrigante teoria sull'interesse del Governo Mondiale per il frutto Gom Gom.