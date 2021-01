ONE PIECE: la nuova generazione di Pirati arriva su una splendida cover di PS5

La pubblicazione del capitolo 1000 di ONE PIECE non ha segnato solo un importante traguardo per il maestro Eiichiro Oda all'interno dell'industria dei manga, ma ha presentato una nuova era della pirateria, ora in mano alla nuova generazione, omaggiata da un fan che ha realizzato una splendida cover per la sua PS5.

Il capitolo 1000 si è concluso con una delle scene più intense dell'intero arco narrativo ambientato nel Paese di Wa, dove i maggiori esponenti della Nuova Generazione di Pirati, ovvero Monkey D. Luffy, Zoro, Eustass Kidd, Killer e Trafalgar Law, sono pronti ad affrontare i due potenti Imperatori Kaido e Big Mom, ormai alleati. La sfida in questione ha creato un'incredibile aspettativa nei lettori, e l'utente @sheikage ha deciso di renderla ancora più epica facendola diventare una perfetta cover per la sua PS5.

Come potete vedere nelle immagini presenti in calce alla notizia, il fan non si è limitato ad adattare l'immagine per poi stamparla ed applicarla, ma ha deciso di disegnare direttamente sulla console di Sony, ottenendo un risultato incredibile, e a dir poco fedele all'originale, cercando di far rientrare anche Law nella scena. Cosa ne pensate di questo speciale omaggio al capitolo 1000? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che nell'anime sono state rivelate le taglie dei quattro Imperatori, e vi lasciamo ad uno splendido cosplay dedicato a Nico Robin.