ONE PIECE: una nuova immagine mostra le folli proporzioni dei personaggi!

Un ulteriore dimostrazione dei mutamenti estremi delle proporzioni dei personaggi di ONE PIECE ci viene fornita da un'immagine recentemente popolare su Reddit, raffigurante alcuni membri della Famiglia di Donquixote Doflamingo.

Tra i pirati rappresentati possiamo osservare un'enorme differenza tra i più alti:

Diamante : l'ufficiale del Trono di Quadri dei pirati di Doflamingo, dall'immagine si nota di come sfondi agilmente i 4,75 metri di altezza, raggiungendo i 5,25 metri. (Il primo da sinistra)

: l'ufficiale del Trono di Quadri dei pirati di Doflamingo, dall'immagine si nota di come sfondi agilmente i 4,75 metri di altezza, raggiungendo i 5,25 metri. (Il primo da sinistra) Machvise : un ufficiale appartenente all'armata di Diamante, si attesta a 4,25 metri d'altezza. (Il secondo da destra)

: un ufficiale appartenente all'armata di Diamante, si attesta a 4,25 metri d'altezza. (Il secondo da destra) Buffalo: un ufficiale appartenente all'armata di Pica, è sicuramente il più imponente di tutti, dato che sfiora la quota dei 7 metri. (Il primo da destra)

Ed i più bassi:

Sugar : un ufficiale appartenente all'armata di Trebol, la ragazza del frutto Hobi Hobi è alta precisamente 1,10 metri; (La seconda da sinistra)

: un ufficiale appartenente all'armata di Trebol, la ragazza del frutto Hobi Hobi è alta precisamente 1,10 metri; (La seconda da sinistra) Dellinger : un ufficiale appartenente all'armata di Diamante che, pur indossando i tacchi, non va oltre l'altezza di 1,45 metri; (Il terzo da destra)

: un ufficiale appartenente all'armata di Diamante che, pur indossando i tacchi, non va oltre l'altezza di 1,45 metri; (Il terzo da destra) Lao G: il Glorioso (rigorosamente con la G maiuscola) ufficiale dell'armata di Diamante si ferma poco sotto la quota fissata a 1,60 metri. (Il terzo da sinistra)

Le proporzioni riguardanti l'altezza non sono le sole ad essere folli. A tal riguardo, una dimostrazione pratica può essere fornita dal personaggio di Nami, recentemente rappresentata in una nostalgica illustrazione di un fan. Ricordiamo infine ai fan dell'opera di Eiichirō Oda dell'uscita della classifica dei momenti più tristi di ONE PIECE, determinata dagli appassionati stessi.



E voi, cosa ne pensate di queste differenze volutamente estremizzate dall'autore? Fatecelo sapere nei commenti!