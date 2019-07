ONE PIECE, nuova immagini dalla opening dell'arco di Wano!

Non stiamo più nella pelle, manca sempre meno al debutto di Tatsuya Nagamine alla regia dell'adattamento animato della saga di Wanokuni su ONE PIECE. La aspettative sono alle stelle, e ogni informazione o immagine che trapela in rete sulla questione non fa altro che aggiungere deliziosa benzina sul fuoco.

Perché è proprio il caso di dirlo, ma la benzina non è mai sembrata così buona da quando TOEI Animation ha iniziato a seguire una linea di produzione più dedita all'ammodernamento e al sopraelevamento della qualità. Infatti, ci sembra di essere davanti a un anime completamente nuovo, diverso, di livello altissimo, quasi cinematografico, che non si ferma a un mero e più semplice cambio di totalità. I filtri artistici sembrano dare molto più spessore e intensità alle immagini, valorizzando i colori e le tonalità più sature, che si aggiungono a un charatcer design più fresco e moderno.

Già dai primi trailer della saga ci eravamo fatti un'idea su cosa avremmo potuto ammirare, ma qui stiamo andando ben oltre le più rosee aspettative, con una community che sembra totalmente entusiasta del lavoro della TOEI. Le immagine che arrivano direttamente dalla opening, e che voi potete ammirare in calce all'articolo, sono ricche di dettaglio, un riguardo eccellente di tonalità, sopratutto in un arco narrativo come questo dove i fondali sono fondamentali per capire l'impostazione della trama.

Mentre, dunque, l'anime si prepara a sfondare con l'episodio 892, sono già disponibili in rete gli spoiler del capitolo 948 del manga di ONE PIECE che promette interessanti sviluppi. E voi, cosa ne pensate delle immagini in questione?