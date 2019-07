One Piece: una nuova importante aggiunta al cast dei doppiatori

Continuano ad arrivare dettagli sul nuovo arco narrativo di One Piece. Dopo aver visto le prime immagini inedite dell'opening di One PIece, ecco le ultime notizie sull'eccellente cast di doppiatori dell'opera.

Come si vede dai fotogrammi rilasciati finora, la casa di produzione TOEI Animation ha deciso di aumentare decisamente il livello qualitativo di One Piece. Questo non si traduce solo in una cura maggiore per animazioni, colori e fondali, ma anche nell'importantissima scelta delle voci dei personaggi.

L'ultima aggiunta al cast d'eccezione è la cantante Nana Mizuki, conosciuta ai fan dell'animazione giapponese per il suo ruolo in serie di successo come Boruto, Black Clover, Grand Blue e Full Metal Alchemist. Il suo lungo curriculum non si esaurisce così, arricchendosi grazie alla sua bravura come vocalist in numerose sigle di anime.

L'artista presterà la sua voce al personaggio della saga di Wano di nome Komurasaki, trovate una sua immagine in calce alla notizia. Tra le altre notizie rivelate, sappiamo che la nuova opening, dal titolo "Over The Top" e frutto della collaborazione tra Kohei Tanaka e Takayuki Negishi, sarà cantata da Hiroshi Kitadani. Il testo invece sarà scritto da Shouko Fujibayashi.

Se ancora non lo avete fatto, correte a guardare il trailer per l'arco di Wano di One Piece, e fateci sapere tra i commenti cosa ne pensate.