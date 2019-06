ONE PIECE: una nuova locandina mostra il character design dei protagonisti

Mentre in Italia stanno andando in onda le repliche sull'addio alla Going Merry, in Giappone si preparano per lanciare in TV uno degli archi più sensazionali e importanti della storia di ONE PIECE. La saga di Wanokuni è ancora in corso nel manga, e sembra lo sarà per ancora parecchio, ma intanto la Toei si prepara a lanciare l'arco contro Kaido.

Negli scorsi giorni, sono trapelate in rete diverse immagini diffuse dalla produzione per mostrare il character design dei protagonisti di ONE PIECE. I poster ci hanno introdotto all'ambientazione in stile Giappone feudale che permea l'isola di Wanokuni, pertanto i membri della ciurma di Cappello di Paglia non potevano esimersi dall'indossare abiti idonei al luogo.

Nel nuovo poster proveniente dalle pagine di Weekly Shonen Jump, la Toei ci presenta nuovamente i protagonisti, stavolta a figura intera, con i loro nuovi abiti in modo tale da farci dare uno sguardo ancora più approfondito rispetto ai precedenti. Naturalmente quello che risalta di più è il capitano Monkey D. Rufy, con tanto di spiedino in bocca in stile ronin e una spada al fianco, per finire con un vistosissimo kimono rosso.

Anche Zoro, Sanji, Usopp e Franky portano dei normali kimono, mentre Nami e Chopper sono travestiti da ninja. Infine, Nico Robin ha degli abiti e un'acconciatura da geisha, mentre Brook ha cercato di calarsi nella parte del fantasma. Vi piace il nuovo set di abiti dei personaggi di ONE PIECE? La saga di Wanokuni andrà in onda a brevissimo, a partire dalla prima domenica di luglio e con Tatsuya Nagamine alla regia.