ONE PIECE: la nuova opening dell'anime anticipa l'incontro tra due personaggi

Ogni episodio di un anime parte con la cosiddetta opening, una sigla d'apertura che mostra alcune delle caratteristiche della serie. Per un anime longevo come ONE PIECE di opening ce ne sono state tantissime. E adesso arriva Dreamin' On, 23esima opening di ONE PIECE.

Come per ogni sigla, la produzione di Toei Animation ha deciso di inserire elementi riguardanti episodi futuri e scene che quindi chi guarda l'anime non conosce ancora, mentre i lettori del manga riescono a identificarle tutte o quasi. Tralasciando il pericolo spoiler, questa nuova opening di ONE PIECE ha già anticipato ai fan che ci sarà un incontro tra due personaggi dei Mugiwara che non si incontrano da lunghissimo tempo: Zoro e Sanji.

Tolta la parentesi riguardante gli episodi di ONE PIECE: Stampede, nell'anime i due membri della ciurma di Rufy non si vedono insieme dalle prime fasi di Dressrosa: dapprima c'è stata la divisione della ciurma, poi la fuga di Sanji da Zou per andare a Whole Cake Island e infine una prima fase di Wanokuni che non ha ancora permesso al duo di presentarsi insieme. Nell'opening di ONE PIECE invece li vediamo fianco a fianco come non accadeva appunto da tempo, e in calce potete osservare le quattro immagini dedicate allo spadaccino e al cuoco della ciurma. E questo è solo uno dei primi spoiler presenti nella ventitreesima opening di ONE PIECE.