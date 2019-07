ONE PIECE: la nuova opening sembra contenere spoiler del manga

In questi ultimi giorni, l'adattamento animato dell'opera di Eiichiro Oda, ONE PIECE, ha visto il debutto del nuovo arco narrativo di Wanokuni. La novità non riguardano solamente la trama, ma anche il nuovo look grafico e dei personaggi dovuto anche al cambio di regia. Tuttavia, sembra che la nuova opening contenga alcuni spoiler per il manga.

Sembra che ci siano grandi cambiamenti in vista per la ciurma di Cappello di Paglia e anche per i fan della serie, che si sono accorti di un dettaglio che potrebbe scontentare alcuni lettori del manga. La nuova opening infatti, potrebbe aver svelato un grande segreto del manga.

Nella clip della opening che potete trovare in calce alla notizia, è infatti possibile vedere personaggi come Monkey D. Rufy e Zoro in tutto lo splendore del nuovo stile. Durante il manga infatti, sono stati introdotti i cosiddetti Nove foderi rossi, chiamati a servire il clan Kozuki. Ad oggi, sono stati introdotti tutti tranne uno chiamato Denjiro.

Tuttavia, la nuova opening sembra rivelare che l'identità del nono membro non è quella che pensavamo che fosse. Il nono samurai pare infatti essere Kyoshiro, lo spadaccino che ha servito la famiglia Kurozumi. Si tratta di una grande rivelazione, dal momento che era rimasta segreta anche ai lettori del manga e i fan sono ora curiosi di scoprire quali altre rivelazioni porterà la nuova stagione.

Infine, vi consigliamo di dare un'occhiata alle nuove preziose informazioni su ben otto personaggi di ONE PIECE, mentre abbiamo scoperto le SBS del volume 93.