ONE PIECE: la nuova opening ha spoilerato gli ultimi capitoli del manga?

Una delle paure più grandi di coloro che seguono unicamente la controparte televisiva di un'opera è il rischio di incappare in spoiler. Sono in molti gli spettatori che seguono soltanto l'anime di ONE PIECE e altrettanti sono coloro che evitando in tutti i modi di leggere le anticipazioni sugli ultimi capitoli.

Attualmente ONE PIECE conta 1004 capitoli e appena 963 episodi, l'ultimo dei quali che adatterà il capitolo 964 del manga omonimo di Eiichiro Oda. Lo scarto è piuttosto risicato eppure gli avvenimenti che si susseguono nelle puntate restanti sono comunque ricchi di colpi di scena. Ogni tanto gli studi di animazione si divertono ad aggiungere scene extra all'interno delle opening, fenomeno che spesso suscita la rabbia degli appassionati.

L'utente Pink-Neck-Steven su Reddit ha infatti notato un dettaglio estremamente interessante all'interno della clip realizzata ad hoc per accompagnare l'ultimo brano d'apertura dell'anime. Secondo lui, infatti, diverse scene sembrano essere letteralmente prese in prestito dagli ultimi capitoli del manga e, per rafforzare la sua ipotesi, ha persino paragonato le scene in questione alle tavole del manga. Potete notare voi stessi le seguenti differenze tra gli allegati in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate della somiglianza di queste scene? Si tratta di uno spoiler della sequenza di combattimento tra Rufy e Kaido o è frutto di una coincidenza? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.