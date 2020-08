ONE PIECE: la nuova opening suggerisce il ritorno di un personaggio

La serie animata di ONE PIECE ha rinnovato - nella scorsa puntata - la propria sigla d'apertura, che suggerisce il ritorno di un personaggio sparito da un bel po' dai radar della narrazione. Coloro che hanno riavvolto la sigla più e più volte avranno già capito a chi ci stiamo riferendo.

Il personaggio in questione è proprio Jinbe; lo vediamo sfruttare la sua abilità principale, la manipolazione dell'acqua, in un frame di breve durata. Si tratta a una prima occhiata di una sequenza fine a se stessa, ma in realtà rappresenta la prevedibile conferma del suo coinvolgimento nei futuri episodi della serie.

Spesso, infatti, le opening lasciano qualche indizio ai fan presentando in anteprima i personaggi che risulteranno rilevanti nell'economia del racconto. Ma non finisce qui, la sigla ha inoltre suggerito la riunione di due personaggi che si sono divisi numerose puntate addietro, Sanji e Zoro.

A causa dello sparpagliamento della ciurma di Rufy, i due si sono persi di vista dalla saga di Dressrosa, con Sanji che ha sostato a lungo su Whole Cake Island per chiarire una volta per tutte il suo passato. Nella opening li vediamo riuniti come non accadeva da tempo.

Vi piacerebbe un ritorno di Jinbe? Quale sarà secondo voi il suo ruolo nell'arco narrativo corrente? Diteci la vostra qui sotto nei commenti.

