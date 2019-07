ONE PIECE: la nuova saga di Wano avrà dei combattimenti simili a quelli di Dragon Ball

L'anime di ONE PIECE si avvicina sempre di più alla saga di Wano. Con l'episodio 892 Rufy e i suoi amici entreranno nella landa dei samurai, e il nuovo director Tatsuya Nagamine promette dei cambiamenti anche per quanto riguarda la messa in scena degli scontri.

Il neodirector di ONE PIECE, infatti, ha portato con se un'aria nuova, rivoluzionando la direzione e anche in buona parte lo staff che andrà a guidare l'adattamento del manga di Eiichiro Oda. Se da un lato abbiamo visto la volontà di realizzare un character design più vicino a quello dell'autore, dall'altro sembra che ci sia perfino la volontà di cambiare la presentazione dei combattimenti - una costante di assoluta importanza in un prodotto di questo tipo.

Come fa notare un utente di Twitter, Deem939, Tatsuya Nagamine ha rilasciato un'intervista presso Animedia, nella quale ha dichiarato che le battaglie di ONE PIECE nel nuovo arco di Wano saranno molto simili per esecuzione a quelle di Dragon Ball. L'adattamento del manga di Toriyama è sempre stato contraddistinto da scene d'azione fulminee e veloci che ancora oggi impazzano sul web per la loro popolarità, mentre in ONE PIECE gli scontri si caratterizzano più per il fattore emozionale che per quello meramente combattivo.

Sembra che le cose stiano per cambiare. Nella nuova saga di Wano potremmo avere una messa in scena più spettacolare e attenta, che sia rispettosa del materiale originale e allo stesso tempo lo integri con qualche guizzo autoriale da parte degli animatori o del director.

Già dal trailer abbiamo potuto vedere dei cambiamenti in tal senso: lo spezzone in cui Zoro combatte con i suoi nemici sembra esemplificativo di questo ragionamento, in quanto vediamo tutta la velocità dell'esecuzione unita a delle buone animazioni. Sarebbe un cambio di rotta davvero auspicabile per ONE PIECE, e non vediamo l'ora di vedere il primo episodio di Wano che inizierà il 7 Luglio.