ONE PIECE, la nuova sgargiante collaborazione con Puma in un particolare paio di scarpe

Un colosso dell'editoria e dell'industria come ONE PIECE, con una fama che la precede, è spesso partecipe di interessanti collaborazioni per promuovere il prolifico brand, proprio come abbiamo visto con Pokémon Go. In ogni caso, il prossimo evento speciale è caratterizzato da una particolare cooperazione con una famosa azienda di abbigliamento.

Mentre l'adattamento animato mette in mostra le spettacolari animazioni dello scontro tra Luffy e Holdem, certificando il consueto impegno della TOEI Animation nella produzione della saga di Wano, anche il merchandise prosegue spedito la sua corsa al successo. Tra eventi speciali e incredibili collaborazioni, infatti, l'ultimo traguardo raggiunto dal franchise cade proprio nel settore dell'abbigliamento sportivo, coinvolgendo PUMA nella realizzazione di un incredibile paio di scarpe.

Le sneaker realizzate per l'occasione, che potete ammirare in calce alla notizia, brillano per stravaganza, con l'utilizzo massiccio del colore oro e di catenelle, su cui spicca una bellissima chiave a tema ONE PIECE. Le scarpe sportive saranno disponibili all'acquisto a partire dal prossimo 11 ottobre, alla modifica cifra di circa 150 euro più tasse. Un'occasione da non perdere qualora vi interessi vestire il celebre marchio piratesco tramite la moda PUMA, un colosso dell'abbigliamento sportivo.

E voi, invece, cosa ne pensate dello stravagante paio di scarpe nato da questa particolare collaborazione? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.