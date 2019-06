ONE PIECE: una nuova, spettacolare, fan-art ci mostra lo scontro tra Luffy e Bellamy

Sebbene molti combattimenti di ONE PIECE siano indimenticabili per la maggior parte degli spettatori, entrambi quelli tra Monkey D. Rufy e Bellamy, per un motivo e per un altro, sono rimasti senza dubbio tra i più affascinanti. Ora, un fan ha realizzato una stratosferica illustrazione del potente pugno risolutore di Cappello di Paglia.

L'autore, oramai dovreste aver imparato a riconoscerlo, non poteva che essere Wafalo, sempre piuttosto identificabile nei suoi lavori. Le tinte macabre e horror della realizzazione si evince principalmente, in questo caso, nel volto bestiale dell'uomo di gomma, che non pare più nemmeno umano. La fan-art odierna si è dimostrata piuttosto apprezzata dagli appassionati, ricevendo oltre "2100" sul Reddit dedicato all'opera di Oda in poco più di quattordici ore.

Sin dal primo incontro, avvenuto prima della partenza di Cappello di Paglia per l'Isola del Cielo, il rapporto che va instaurandosi tra i due personaggi è piuttosto esplicito: segna, difatti, la più netta distinzione tra il pirata sognatore, aspirante alle avventure, ed il pirata cinico, aspirante ai beni materiali. Emblematica perciò risulta la risoluzione del conflitto, conclusosi con un unico pugno, qui raffigurato.

Nel mentre ricordiamo al lettore che, nel caso avesse apprezzato la fan-art, altre opere del suddetto artista sono stare riportate dal portale: ricordiamo, per esempio, dello scontro tra Magellan e Luffy e di Rufy in versione Tankman.

E voi, cosa ne pensate dell'illustrazione odierna? Fatecelo sapere nei commenti!