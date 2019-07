ONE PIECE: ecco la nuova spettacolare opening dell'arco di Wanokuni!

L'attesa è stata lunga, ma finalmente, il nuovo arco narrativo di Wanokuni di ONE PIECE ha fatto il suo debutto. Con l'episodio 892, l'anime ha iniziato la nuova saga che, con un cambio di regia e stile abbastanza importante, ha già conquistato i fan. Ovviamente, insieme all'episodio, abbiamo scoperto la nuova meravigliosa opening.

Con un cambio di regia che ha visto prendere il posto da Tatsuya Nagamine, conosciuto per aver lavorato a Dragon Ball Super: Broly e a ONE PIECE film Z, le aspettative erano cresciute ulteriormente. Già dalla pubblicazione del primo trailer, avevamo capito che la qualità dell'anime era aumentata considerevolmente e ora, ne abbiamo avuto una conferma.

Nel post che potete trovare in calce alla notizia, è possibile ammirare la nuova spettacolare sigla di apertura d'arco narrativo di Wanokuni, che ci mostra, accompagnati dalla canzone OVER THE TOP, tutta la bellezza estetica, con personaggi, tra cui molti nuovi, dal character design rinnovato, sfondi curati e una palette dai colori più accesi e saturi.

Insomma, non stiamo più nella pelle per quello che sembra poter diventare uno degli adattamenti migliori di ONE PIECE. Di recente, anche il creatore dell'opera, Eiichiro Oda ha commentato in nuovi episodi, che ha mostrato ammirazione verso la trasposizione di TOEI Animation e il lavoro di Nagamime.

Infine, vi ricordiamo che siamo venuti a conoscenza della data di arrivo del prossimo volume 93 di ONE PIECE.