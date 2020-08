ONE PIECE: la nuova spettacolare opening fa discutere i fan

In calce alla notizia abbiamo riportato solo alcuni dei commenti condivisi su Twitter. C'è chi ha semplicemente condiviso immagini dicendosi entusiasta per i nuovi episodi, altri non vedono l'ora di rivedere Shanks e Bagy quando erano ancora sulla nave di Gol D. Roger o il passato di Kozuki Oden , e c'è chi addirittura ha analizzato frame per frame la nuova sigla per vederne la qualità.

Gli eventi di Wano ci porteranno all'arco conclusivo di ONE PIECE , e finora nel manga non sono mancate sorprese rilevanti. Per questo motivo i social sono stati bombardati di reazioni da parte dei fan, che hanno sì espresso il loro apprezzamento riguardo la qualità della nuova opening , ma soffermandosi principalmente sulla quantità di spoiler che potrebbero rovinare l'esperienza a chi non segue il manga.

admit it, you jammed to this new opening#ONEPIECE pic.twitter.com/q1eDKWOEY9 — Jio (@beanbeanJio) August 3, 2020

Thank god I read the manga. The amount of spoilers in the new opening is unholy. #OnePiece — Mister Puma (@MisterPuma) August 2, 2020

#ONEPIECE OPENING 23 im so excited to see these cuties again, my heart will literally fold in on itself and collapse. look at how pure they are :') pic.twitter.com/o6nLaNLD7P — misstraffy⁷ (@theprincess_law) August 2, 2020

Ohh my I really do love the visuals for opening 23 of One Piece really do like the music Dreamin on, getting me really hyped for what is to come in the coming episodes so much hype #ONEPIECE #onepiece935 pic.twitter.com/tgSqi1xtiB — イアンの契約 Ian Deal (@eazzz90) August 2, 2020