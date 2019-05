ONE PIECE, nuove immagini promozionali dell'anime per l'arco di Wano

Ebbene sì, la notizia che l'arco di Wano è in arrivo sull'anime di ONE PIECE ha scatenato i fan, che non vedevano l'ora di iniziare ad ammirare nella controparte televisiva una delle migliori saghe ad ora orchestrate dal geniale sensei Eichiro Oda. Non stiamo nella pelle di scoprire cosa ci riveleranno i prossimi episodi!

Manca sempre meno all'inizio dell'arco narrativo ancora in corso sul manga. Proprio per questo motivo, infatti, non erano poche le voci e le paure che temevano un prossimo inizio di una serie di episodi filler che si discostassero dalla consueta narrazione degli avvenimenti, ormai tanto lineari da parecchio tempo a questa parte.

Arriva come una conferma ancora maggiore quella di una nuova immagine promozionale dedicata alla saga di Wano di ONE PIECE, direttamente grazie alla collaborazione tra il famoso sito di shopping Ground Y e la produzione dietro il 20° anniversario del franchise. L'immagine promozionale che raffigura Rufy, in basso all'articolo, è al momento l'unica presente, ma dovrebbe ben presto arricchirsi di un'ulteriore immagine del protagonista con Chopper e Nami, ancora non fotografate.

La collaborazione conferma, ancora una volta, l'inizio del nuovo arco nel mese di luglio, dando il via alla campagna promozionale di una saga che, a discapito delle voci, proporrà una qualità inedita nell'anime, grazie alla nuova tabella di marcia dei lavori allo studio Toei Animation. Pare, quindi, che i prossimi episodi di ONE PIECE saranno un'ulteriore passo in avanti del brand più prolifico del panorama fumettistico nipponinico che, non possiamo nascondervi, genera in noi fortissime aspettative per queste nuove puntate.

Vi ricordiamo che, recentemente, è iniziata l'Era Reiwa, inaugurata da Twitter Japan con un'immagine dedicata a ONE PIECE. E voi, cosa vi aspettate dai prossimi episodi dell'anime più famoso al mondo?