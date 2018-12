ONE PIECE, nuove immagini spoiler per il capitolo 929!

Da poco si è concluso il Jump Festa 2019 a Tokyo e come sappiamo ONE PIECE è stato uno dei protagonisti di questo evento annuale. In quell'occasione è stata mostrata ai fan, a sorpresa, la prima tavola del prossimo capitolo del manga di Eiichirō Oda.

Il nuovo anno è quasi alle porte e questo 2018 ci saluta regalando ai fan, in anteprima, alcuni spoiler relativi al capitolo 929 di ONE PIECE. L'uscita è prevista, come anticipato, per il 7 gennaio prossimo con un doppio numero. Manca davvero poco!

Nell'attesa, grazie i Tweet postati sulla pagina di SPManga (@SPManga1), non resta che gustarci le immagini visibili in calce all'articolo. Una delle immagini riportate dall'utente Twitter è la meravigliosa cover del nuovo capitolo, dal titolo "Lo shogun Kurozumi Orochi". Dalle tinte sgargianti, non passa inosservata la strana posa da ninja assunta dal protagonista

Le anticipazioni di quello che ci riserverà il prossimo numero di ONE PIECE hanno già attirato l'attenzione dei fan, che aspettano trepidanti di poter leggere ciò che accadrà a Zoro, che si è imbattuto in un bizzarro ladro, a Monkey D. Luffy e al resto della ciurma. Il secondo tweet riporta, oltre a una immagine, anche un breve dialogo tra Drake e Pageone. Poco dopo giunge sul posto anche Hawkins in cerca di qualcuno, mentre tra le strade della città si sta diffondendo la notizia che i subordinati di Kaido hanno intenzione di uccidere il proprietario del negozio di soba.

Ricordiamo che altre informazioni relative al capitolo 929 di ONE PIECE hanno rivelato che Franky, ricevuta l'informazione che l'artigiano per cui lavora ha venduto una decina d'anni fa la piantina della casa di Kaido, decide di andarsene e finalmente avremo modo di scoprire il vero potenziale, non solo del noto imperatore, ma anche dell'antagonista principale di questa saga. Cosa ancora dobbiamo aspettarci da questo nuovo incredibile numero?