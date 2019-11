Ufficiale, nuove informazioni sul One Piece saranno rivelate alla fine dell'Arco di Wano

Tante, tantissime nuove informazioni riguardanti il mondo di ONE PIECE stanno inondando internet nelle ultime ore, e la fonte di queste sorprese non è altro che il Saudi Anime Expo 2019. Recentemente sono infatti spuntate alcune nuove traduzioni estrapolate dall'intervista di Shinji Shimizu, il producer di Teoi attualmente ospite in Arabia Saudita.

L'informazione più rilevante è senza dubbio legata al contenuto del One Piece, ambitissimo tesoro nascosto dal pirata Gol D. Roger nonchè punto centrale dell'opera scritta da Eiichiro Oda. Secondo quanto rivelato da Shimizu, non appena si concluderà l'Arco narrativo di Wano "verranno rivelate diverse cose molto importanti, tra cui un'informazione legata al One Piece". Le prime traduzioni spuntate in rete davano come certa la divulgazione del contenuto del tesoro, ipotesi scartata definitivamente qualche ora fa per via delle rettifiche di alcuni presenti.

Il consigliere delegato di Toei Animation ha poi confermato che la serie raggiungerà il suo climax una volta terminato il capitolo di Wano, e che tempo permettendo vorrebbero adattare tutte le cover stories disponibili. Potete leggere un riassunto cliccando sul profilo dell'utente Twitter visibile in calce, ma vi ricordiamo che potreste incorrere in spoiler riguardanti alcuni scontri non ancora avvenuti nel manga.

E voi cosa ne pensate? Potrebbe davvero essere rivelato il contenuto del tesoro? Fateci sapere la vostra con un commento! Se siete dei fautori del lavoro di Oda inoltre, vi farà piacere sapere che è recentemente terminata la sessione di doppiaggio di una delle battaglie più attese dai fan.