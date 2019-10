ONE PIECE: ecco tutte le nuove SBS del volume 94 del manga

Eiichiro Oda ha creato un mondo talmente vasto e con così tanti personaggi che anche il più piccolo dettaglio può fare la differenza. Ecco perché i fan di ONE PIECE studiano minuziosamente anche le SBS, quelle dichiarazioni che Oda inserisce tra un capitolo e l'altro sui suoi tankobon. Con l'uscita del volume 94 arrivano così nuove informazioni.

Un utente di Reddit ha raggruppato, nel post in calce, tutte le immagini e descrizioni delle SBS del volume 94 di ONE PIECE. Attenzione spoiler su alcuni avvenimenti, pertanto non leggete se non siete in pari con i capitoli pubblicati settimanalmente del manga.

La prima pagina è dedicata a un evento riguardante Sanji. Secondo un lettore, il pirata avrebbe contravvenuto alla sua regola di non colpire le donne nello scontro con Big Mom, ma Oda spiega che le cose non stanno così. Infatti il calcio del pirata non è stato un attacco, bensì una difesa verso la sorella Reiju e pertanto non si può considerare un'eccezione alla sua regola.

Molto più interessante invece l'SBS di pagina 60, dove sembra ci sia un collegamento tra Izo, ex comandante di una delle flotte di Barbabianca, e Wanokuni. Come risponde Oda al fan, un giorno darà una risposta ad alcuni segreti relativi all'isola. C'è poi una scena che ci mostra il vecchio Usopp a 40 e 60 anni, in due versioni differenti a seconda di come andranno certe cose.

Le altre SBS spaziano poi tra giochi di parole e pochi dettagli sulla serie, tra cui i nomi che la ciurma di Rufy darebbe a Soba Mask se lo incontrasse. Cosa ne pensate di queste nuove informazioni su ONE PIECE? Gli ultimi capitoli hanno generato molte teorie, tra cui una su Barbanera.