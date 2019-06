ONE PIECE: nuove sorprese dagli spoiler del capitolo 947

Gli ultimi capitoli di ONE PIECE ci hanno mostrato nuovamente la vera forza di un imperatore rispetto ai suoi sottoposti più forti. Infatti, il secondo membro più potente della ciurma di Kaido non ha potuto praticamente far nulla contro l'imperatrice Big Mom, che si sta scatenando ora nella prigione di Udon e sta per affrontare nuovamente Rufy.

Questa settimana il capitolo 947 di ONE PIECE sembra essere scoppiettante e con alcuni risvolti imprevisti. Innanzitutto, come fa presagire il titolo "La scommessa di Queen", il braccio destro di Kaido non è ancora fuori gioco nonostante le botte prese da Big Mom. Quest'ultima invece si sta concentrando su Rufy, che riesce a mettere a segno per la prima volta la mossa che vide da Rayleigh anni prima.

Come constata Hyogoro, il Ryou che utilizza il giovane capitano è stato molto più potente di quanto previsto quando ha tolto i collari, quindi se Rufy riuscisse a riutilizzarlo potrebbe respingere l'attacco di Big Mom. Tuttavia, Rufy non riesce a controllare questo potere e finisce per essere sbalzato via dalla carica nemica.

Viene poi spiegato che l'Haki, o il Ryou, è una forza invisibile che permette di creare una potentissima difesa ma anche come strumento d'attacco, penetrando sotto la pelle o corazza nemica e attaccare direttamente il corpo dall'interno. Dopo aver fatto notare a Rufy che il suo potere era abbastanza forte da rompere i collari velocemente, Hyogoro si accascia al suolo per la stanchezza. O almeno così sembra, perché riesce a evitare un altro colpo di Big Mom prima di lasciare il resto a Rufy.

Mentre Big Mom insegue Rufy per tutta la prigione, i due si portano dietro una scia di distruzione. Intanto, Queen riprende coscienza e ha un'idea che sfrutta la geografia di Udon. Dopo aver percorso in cerchio la prigione, Big Mom torna nel punto di partenza dove Queen ha preparato l'attacco Brachio Bomb. Il colpo però fa tornare le memorie all'imperatrice che si addormenta subito dopo. Sfruttando questo momento, Queen fa portare tutte le catene d'agalmatolite presenti, legando la donna oltre 100 volte e iniettandole anestetici per animali al 100%.

Il gruppo ora prenderà il corpo di Big Mom e lo porterà ad Onigashima prima che l'avversaria di Kaido si risvegli. Rufy, intanto, torna a scatenarsi adesso che nella prigione è rimasto solo Babanuki come carceriere e che la prigione è completamente tagliata fuori dai sistemi di comunicazione. Dai tweet in calce potete osservare i primi leak di immagini provenienti dal capitolo. Il capitolo 947 di ONE PIECE sarà pubblicato ufficialmente su MangaPlus domenica sera.